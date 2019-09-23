Villas-Boas: Gustavo'yu özlüyorum
Fransa’da Marsilya’nın teknik direktörü Andre Villas-Boas, Fenerbahçe’ye transfer olan eski oyuncusu Luiz Gustavo’yu çok özlediklerini söyledi.
Fransa’da Marsilya’nın teknik direktörü Andre Villas-Boas, Fenerbahçe’ye transfer olan eski oyuncusu Luiz Gustavo’yu çok özlediklerini söyledi.
Portekizli çalıştırıcı, Montpellier’le 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, “Gustavo’yu elbette çok özlüyoruz. Sonuçta takımın oyun planını onun üzerine kurmuştuk. Hem defansif hem de hücum özellikleri olarak bize katkısı büyüktü. 4-3-3 sistemini onun etrafında inşa etmiştik” dedi. Marsilya, şu ana kadar 6 maçta 11 puan topladı.
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