Villarreal, Sevilla deplasmanında fırsat tepti! Enes Ünal...
Sevilla ile Villarreal, İspanya Ligi’nin 32.haftasında karşı karşıya geldi.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Milli futbolcu Enes Ünal’ın formasını giydiği Villarreal, 2-0’lık skorun avantajını kullanmayı başaramadı.
AVANTAJI YAKALADI AMA…
Müsabakada Villarreal’in gollerini 36.dakikada Dani Raba ile 68.dakikada Carlos Bacca kaydederken, Sevilla’nın gollerini ise 78.dakikada Nolito ile 82.dakikada N’Zonzi attı. Ayrıca Sevilla’da Nolito, 77.dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.
İki kırmızı çıktı, Enes sonradan girdi
Öte yandan ev sahibi Sevilla’da Ben Yedder 62, konuk Villarreal’de de Jaume Costa ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Ayrıca Villarreal’de milli futbolcu Enes Ünal, 85.dakikada Carlos Bacca’nın yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından Villarreal 48, Sevilla da 47 puana ulaştı. (Ajansspor)
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