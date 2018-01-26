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Villafanez, Aytemiz Alanyaspor'da

Süper Lig'de 2'nci yarının başlamasıyla birlikte transfer dönemi de sona yaklaşıyor. Gelen ve giden oyuncular açısından transferin hareketli takımı olan Aytemiz Alanyaspor, Yunanistan'ın Panathinaikos takımından sağ kanat oyuncusu Lucas Martin Villafanez'i transfer etti.

Hürriyet Haber
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Aytemiz Alanyaspor, Yunanistan'ın Panathinaikos takımından sağ kanat oyuncusu Lucas Martin Villafanez'i transfer etti.

Aytemiz Alanyaspor'un resmi internet sitesinde transferle ilgili şu açıklamalar yer aldı:

"Aytemiz Alanyasporumuz Yunanistan'ın Panathinaikos takımından sağ kanat oyuncusu Lucas Martin Villafanez'i transfer etti. 26 yaşındaki Arjantinli futbolcu, tesislerimizde düzenlenen törende 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Arjantin'in U17 ve U20 milli takımlarında toplam 9 kez forma giyen Villafanez, daha önce C.A.I, Independiente, Atletico Huracan ve Panetolikos Agrinio takımlarında oynadı. Yunanistan Süper Ligi'nde bu sezon 12 maçta forma giyen Villafanez, 5 gol atıp 3 de asist yaptı."

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