Viktor Moses takımda kalacak mı? Açıkladı...
Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Viktor Moses, Erzurumspor maçının ardından geleceğiyle alakalı konuştu.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Victor Moses, “Bizim için son derece önemli bir 3 puandı. Çok büyük bir 3 puan oldu. Çünkü saha içerisinde son derece önemli bir karakter gösterdiğimizi düşünüyorum. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bu karakteri sahaya yansıtmayı başardık. Ben de gol attığım için mutluluk duyuyorum. Ben, sadece burada oynadığım futboldan keyif almak istiyorum. Ama bir kez daha ifade etmek istiyorum: Bu akşam en önemlisi 3 puandı. Çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu iyi gidişatımızı, bu iyi ivmeyi son haftaya da yansıtmak istiyoruz. Artık 1 tane maçımız kaldı ve onu da kazanmak istiyoruz.” dedi.
Victor Moses, takımdaki geleceğine ilişkin soruyu ise, “Şunu açık bir şekilde söylemek lazım; ben buraya gelirken 18 aylık bir sözleşmeye imza attım. Tabii ki gelecekte neler olabileceğini hiçbirimiz bilemeyiz ama ben futbol oynamak için buradayım, oynadığım futboldan keyif almak için buradayım. Şu anda da keyif aldığımı söyleyebilirim. En önemlisi de bu, oynadığım futboldan keyif alabilmem. Hocamız da bana gayet iyi bir şekilde destek veriyor. Maç oynayabilmek için buradayım ve temel sebep burada maç oynayabilmek ve burada olmaktan dolayı keyif alabilmek. Burada bu keyfi aldığımı söyleyebilirim.” şeklinde cevap verdi.
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