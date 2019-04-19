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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
19.04.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Vieira geri dönüyor!

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Vieira geri dönüyor!

Sivasspor’un büyük umutlarla transfer ettiği ve ilk idmanında sakatlanarak ülkesine dönen Hugo Vieira, yeşil sahalara dönmeye hazır.

DG Sivasspor yaklaşık 3 ay önce Portekizli futbolcu Hugo Vieira ile 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı.

Büyük umutlarla transfer edilen futbolcu çıktığı ilk idmanında sakatlanınca ülkesine geri dönmek zorunda kalmıştı.

Ülkesinde tedavisi süren Vieira paylaştığı sosyal medya görüntüleri ile yeşil sahalara dönmeye hazır olduğunu gösterdi.

Sosyal medya paylaşımında başarılı futbolcunun sağlığının ve performansının iyi olduğu görülüyor.

Vieria’nın Sivasspor’a dönüp dönmeyeceği konusunda ise şu anda bir kesinlik yok.

Keleş: Beşiktaş'ı yenmek istiyoruzDemir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Süper Lig'in 29. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, "Beşiktaş bu ligin en formda takımı. Bizim için çok zor bir maç olacak. Fakat geçen sene evimizde Beşiktaş'ı yenmiştik. Bu sene de deplasmanda yendik. Beşiktaş'ı yenebilecek güçteyiz" dedi.
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Vieira geri dönüyor

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