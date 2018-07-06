Video Hakem Sistemi (VAR) nedir?
Video Hakem Sistemi (VAR) nedir sorusu tüm futbolseverler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda ve Spor Toto 1'inci Lig play-off maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kullanılacağını açıkladı. Peki, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) nedir?
Bir süredir futbol dünyasında konuşulmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi yavaş yavaş tüm Dünya çapında uygulanmaya başladı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda da kullanılacak olan VAR sisteminin detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) nedir?
VAR SİSTEMİ NEDİR?
Video Hakem Uygulaması,karşılaşma devam ederken maçın orta hakeminin karar vermekte güçlük çektiği bir pozisyonda ya da pozisyonlarda, bir başka hakemin ya da hakemlerin pozisyonun tekrarını video aracılığıyla izlediği ve orta hakeme yardımcı olduğu sisteme denmektedir.
A seviyedeki milli takımların oynadığı hazırlık maçlarından, alt yaş kategorilerinde düzenlenen turnuvalara kadar birçok farklı düzeyde test edilen VAR, futbol dünyasında uzun süredir tartışmaya yol açan pozisyonları ortadan kaldırmayı hedefliyor.
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