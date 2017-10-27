Video hakem denemeleri başlıyor

Yaklaşık iki yıldır FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ile koordineli olarak yapılan protokoller çerçevesinde inceleme ve çalışmalarını kararlı ve titiz şekilde yürüten Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'ın ilk etapta Süper Lig'in 10. haftasındaki 3 maçta offline olarak uygulanmasına karar verdi.

28 Ekim Cumartesi günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Medipol Başakşehir-Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakasında Cüneyt Çakır ile Barış Şimşek, 29 Ekim Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak Bursaspor-Antalyaspor maçında Bülent Yıldırım ve Koray Gençerler, 30 Ekim Pazartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor müsabakasında ise Mete Kalkavan ile Alper Ulusoy video yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Stadyumların ve Video Yardımcı Hakemlerin sisteme entegresini sağlamak amacıyla başlayacak olan offline (çevrim dışı) uygulama, Süper Lig'deki her stadyumda en az 3 kez yapılacak. VAR'ın offline uygulamaları önümüzdeki haftalarda da devam edecek.

Çevrim dışı uygulama nasıl yapılıyor?

Çevrim dışı olarak yapılacak test çalışmaları esnasında yayıncı kuruluşun tüm kamera görüntüleri VAR aracına aktarılacak ve burada Video Yardımcı Hakem tarafından izlenecek. Müsabaka hakemiyle hiçbir iletişim kurmadan, VAR kapsamına girecek pozisyon ile ilgili tespitler anında sesli ve görüntülü olarak sisteme kaydedilecek. Müsabakanın ardından söz konusu kayıtlar, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) gönderilecek ve offline testin sonuçları IFAB'ın uluslararası sistemine yüklenecek. Her bir testin başarılı olup olmadığına IFAB karar verecek.