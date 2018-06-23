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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
23.06.2018 - 08:31, Son Güncelleme:

Vida’ya ilk teklif 12 milyon Euro

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Vida’ya ilk teklif 12 milyon Euro

Ada kulüplerinin radarındaki Hırvat stoper Domagoj Vida için Leicester City elini çabuk tuttu. Beşiktaş yönetimi ise önerilen rakamı daha da yukarı çekmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta Tosic'ten sonra bir başka stoper Domagoj Vida da ayrılma sürecinde... İngiliz kulüplerinin takibinde olan Hırvat stoper için de ilk resmi teklif geldi. Everton, Fulham ve West Ham United derken, bir başka Premier Lig ekibi Leicester City 12 milyon Euro ile Hırvat stoper için ilk teklifi yapan kulüp oldu. Bununla birlikte Başkan Fikret Orman ve transfer komitesi Hırvat stoperin daha yüksek bir bonservisle satılması düşüncesinde.

RAFAEL ELDE LANG'DA ISRAR
Somut olarak şu ana kadar Lyon'un Brezilyalı sağ beki Rafael Da Silva ile anlaşma noktasına gelen transfer komitesi, Şenol Güneş'in ve Başkan Fikret Orman'ın önceliği İsviçreli Lang'a vermesi sebebiyle Basel'in kapısını bir kez daha çalma kararı aldı. Basel'in Lang için istediği bonservis bedelinde indirime gitmeye yanaşması durumunda İsviçreli sağ bek için bütün imkanlar seferber edilecek.

18 RESMİ MAÇA ÇIKTI
Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'a Dinamo Kiev'den bonservis bedelsiz gelen 29 yaşındaki Vida siyahbeyazlılarda 18 resmi maça çıktı.

Arjantin karşısında 90 dakika sahada kalan ve 3 kritik uzaklaştırma yapan Vida, boşta kalan 5 topu ise rakiplerinden önce aldı. Arjantin'in bir şutunu da kesen Vida, benzer bir performansı Nijerya karşılaşmasında da sergilemişti.

HALİLAGİC ALTYAPIYA
Beşiktaş Futbol Akademi Takımlar Koordinatörü Sead Halilagic'in görevini değiştirdi. Siyah-beyazlıların eski futbolcusunun, Altyapı Koordinatörlüğü'ne getirildiği açıklandı. (Sabah)

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Arjantin taraftarları büyük hayal kırıklığı yaşıyor!Güney Amerika temsilcisinin Hırvatistan'a farklı yenilmesi taraftarlarını da üzdü. Tangocular oynanan futboldan memnun değil...
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