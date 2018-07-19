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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
19.07.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Vida'nın yeni talibi...

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Vida'nın yeni talibi...

İspanyol basınına göre Liverpool’un transfer etmek üzere olduğu Vida için Sevilla da devreye girdi. Vida’nın kararı transferde belirleyici rol oynayacak.

Liverpool'a transfer olması beklenen Vida’ya, İngilizler son olarak 20 milyon poundluk bir teklifte bulunmuştu. West Ham United ve Everton’un da teklif yaptığı Domagoj Vida’yla, İspanyol Sevilla ve Atletico Madrid kulüplerinin de ilgilendiği biliniyordu. İspanyol basını Sevilla’nın bu konuda Liverpool’a meydan okuduğunu ve iyi bir teklifte bulunduğunu bildirdi.

GÖNLÜ LİVERPOOL’DA

29 yaşındaki oyuncu Hırvatistan’la, Dünya Kupası finaline kadar yükselmiş ve 6 maçta ortaya koyduğu 1 gol ve 1 asistlik performansla skora da katkıda bulunmuştu. İngiltere maçında Kane’in şutunu çizgiden çıkartıp, takımını finale taşıyan Vida’nın istekleri de transferde belirleyici olacak. Hırvat oyuncunun gönlünün Liverpool’dan yana olduğu biliniyor. (Akşam)

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