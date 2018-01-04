Vida'nın menajeri, transferin hikayesini anlattı: 'Vida hep Beşiktaş'ı istedi'

Spor Kazanı programında Özgür Sancar'a konuşan Hırvat stoperin menajerinin öne çıkan açıklamaları ise şu şekilde:

Vida'nın transfer süreci

"Her iki taraf için iyi bir transfer oldu, zor ve büyük bir transfer gerçekleşti. 9-10 milyon dolarlık bir futbolcu çok daha uygun bir fiyata Beşiktaş'a transfer oldu. Değeri Dünya Kupası sonrası daha da artabilir. Hırvat Milli Takımı bir üst tura çıkmadığı sürece oyuncuların fiyatı artmıyor fakat bu turnuvada umutluyum. Vida'yla ilgili bütün büyük takımların ilgilendiğini düşünüyorum ama net bir bilgim yok. Ben Beşiktaş adına yönettim transferi. Ayrıca Vida basın toplantısında söyledi, 'Ben Beşiktaş'a geldim, nerede olduğum kimin istediği önemli.' dedi. Vida hep Beşiktaş'ı istedi ve dik durdu."

Beşiktaş'ın forvet transferi kim olacak?

"Vida, 'Cenk Tosun'un yerine kime Come To Beşiktaş dersin.' sorusuna 'Mandzukic'e derim' cevabı verdi. Mandzukic transferi Beşiktaş için mantıklı olmaz çünkü Şampiyonlar Ligi'nde oynayamaz bu oyuncu. Beşiktaş çok planlı bir takım alacakları forveti bulmuşlardır ve kısa bir süre içinde açıklarlar düşüncesindeyim. Benim düşünceme göre 25 yaşlarında bir forvet oyuncusu alabilir Beşiktaş. Gomez, Aboubakar gibi bir isimi oynatıp yine inanılmaz bir fiyata satabilir. Beşiktaş tekrar satabileceği bir forvet alacaktır. Cenk Tosun transferi herkesi mutlu etti, çok güzel bir olay gerçekleşti. Beşiktaş, Cenk Tosun ve Everton herkes amacına ulaştı."

"Vida, Türkçe öğrenecek"

"Vida eşiyle beraber Türkçe öğrenmek istiyor hemen bir hoca tutup ders alacaklar."