Vidal taraftarı mest etti: Come To Beşiktaş
Barcelona'nın orta saha oyuncusu Arturo Vidal, kendisine "Come to Beşiktaş" yazan bir takipçisinin yorumunu beğendi.
Barcelona'nın orta saha oyuncusu Arturo Vidal, sosyal medyadaki hareketiyle Beşiktaşlı taraftarları mest etti.
Şilili yıldız, kendisine "Come to Beşiktaş" yazan bir takipçisinin yorumunu beğendi. Bu hareket Siyah-beyazlı taraftarlarca sosyal medyada çok konuşuldu.
Kariyerinde Bayern Münih, Juventus ve Bayer Leverkusen gibi kulüpler bulunan "King Arturo" lakaplı futbolcu, Şili Milli Takımı formasını 113 kez giydi.
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