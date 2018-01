Vida'dan F.Bahçe ve G.Saray açıklaması

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, Antalya'da düzenlenen kampta idman sonrası basın mensupları ile bir araya geldi. 28 yaşındaki futbolcunun açıklamalarının tamam şu şekilde:

'İnanılmaz bir ilk kamp günü yaşadım. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Burası inanılmaz bir yer, inanılmaz bir kulüp. Beşiktaş'la Euro 2016'dan sonra bir kontağımız oldu. O dönemde daha iyi performans gösterince birçok kulüp ilgi gösterdi. 5 ay önce Beşiktaş'la anlaşmıştım ve şimdi buradayım. Sözünde duran bir insanım, ailemden böyle gördüm. Mitrovic'ten Bilic'ten Beşiktaş hakkında bilgiler aldım. İnanılmaz büyük bir kulübe gideceğimi söylediler. Fazla düşünmeme gerek yoktu ve Beşiktaş'ı tercih ettim. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım ama futbol bu, bazen kötü maç da çıkarabilirim. Sahada her şeyimi Beşiktaş için vereceğimi söyleyebilirim. Asıl mevkim stoper. Hırvatistan Milli Takımı'nda Ukrayna'ya karşı sağ bek oynadım, hocam istemişti. Dinamo Kiev'de Chelsea'ye karşı sol bek oynadım ve Willian'ı tutmam gerekiyordu. En rahat oynadığım yer sol stoper. Oyunu iyi okuyorum. Babam da futbolcuydu, forvet oynardı. Onun genleri, bana geçmiş. Oğlum da futbolcu olur mu bilmiyorum. David Villa vardı, şimdi de David Vida geliyor. Dinamo Kiev'de bile oynarken her maç 15-20 Beşiktaşlı taraftar gelip 'Come to Beşiktaş' diyordu. Bana karşı taraftarlar inanılmaz saygı ve sevgi gösterdiler. Mandzukic'e Beşiktaş'a gideceğimi söyledim ve bana 'İnanılmaz bir kulübe gidiyorsun' dedi. Sık sık görüşüyoruz. Beşiktaş'a gelmesini çok istiyorum ama biraz zor gibi. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde buralara şansa gelmedi. Bayern Münih karşısında tur atlayabiliriz. Sahada savaşacağız, taraftar ve Allah'ın yardımıyla bir sonraki tura adımızı yazdırabiliriz.'

Hırvat futbolcu, F.Bahçe ve G.Saray'dan teklif geldi mi sorusunu şu şekilde cevapladı:

Birkaç kulüpten ciddi teklifler aldım ama Beşiktaş'a imza attığım için önemsemedim. Kulüp adı önemli değil, ben Beşiktaş'ın oyuncusuyum.