Vida transferinde geri sayım

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş’ın Vida bekleyişi sürüyor. Siyah beyazlı yönetim daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hırvat stoper için Dinamo Kiev’in kararını bekliyor. Ukrayna kulübü, ya Beşiktaş’ın yaptığı tekliflerden birini kabul edecek ya da 31 Aralık’da Vida bedelsiz olarak Beşiktaş’a geçecek.Kartal Vida için Kiev’e; Boyko-Vida takası ya da 1.5 milyon Euro önermişti.
ORMAN DEVREDE
Öte yandan, Fikret Orman transferin son aşamasında devreye girdi. Kiev’in sürekli işi yokuşa sürmesi nedeniyle Orman, yönetici Umut Güner’e, “Şampiyonlar Ligi’nde oynatamayacağımız bu oyuncuya sadece lig için bedel ödemeyelim. Takasa yanaşmazlarsa, yıl sonunu bekleyelim” dedi.