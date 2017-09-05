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Vida transferinde geri sayım

Cuma akşamı bitecek transferin son günlerinde Vida’yı kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş, tekliflerinden birinin kabul edilmesini umuyor. Aksi halde transfer yıl sonuna kalacak.

Hürriyet Haber
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Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş’ın Vida bekleyişi sürüyor. Siyah beyazlı yönetim daha önce prensip anlaşmasına vardığı Hırvat stoper için Dinamo Kiev’in kararını bekliyor. Ukrayna kulübü, ya Beşiktaş’ın yaptığı tekliflerden birini kabul edecek ya da 31 Aralık’da Vida bedelsiz olarak Beşiktaş’a geçecek.Kartal Vida için Kiev’e; Boyko-Vida takası ya da 1.5 milyon Euro önermişti.

ORMAN DEVREDE

Öte yandan, Fikret Orman transferin son aşamasında devreye girdi. Kiev’in sürekli işi yokuşa sürmesi nedeniyle Orman, yönetici Umut Güner’e, “Şampiyonlar Ligi’nde oynatamayacağımız bu oyuncuya sadece lig için bedel ödemeyelim. Takasa yanaşmazlarsa, yıl sonunu bekleyelim” dedi.

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