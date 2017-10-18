Bu gelişmenin ardından Hırvat stoperin 2018 Ocak ayında sona erecek olan sözleşmesini göz önünde bulunduran Beşiktaş Yönetimi, 28 yaşındaki futbolcuyla ara transfer döneminden geçerli olmak üzere ön anlaşma sağlamıştı.

Ara dönemde Beşiktaş’a katılacağını Kiev Başkanı Ihor Surkis’e ileten Vida, Kara Kartal’a hazır olarak katılmak için 6 sezondur formasını giydiği takımla maçlara çıkmaya devam etmişti. Dinamo Kiev formasıyla bu sezon tamamı 90 dakika olmak üzere 14 maça çıkan Vida’nın, performansıyla takımın değişilmez ismi olması teknik direktör Aleksandr Khatskevich’yi harekete geçirdi.

Dinamo’nun hocası kalmasını istiyor

Ara dönemde böyle önemli bir futbolcuyu kaybetmek istemeyen Khatskevich’in, Başkan Ihor Surkis’le görüşüp Vida’nın takımda tutulması için her şeyin yapılmasını istediği bildirildi.

Bu gelişmenin ardından Vida’yla görüşen ve gerekirse Beşiktaş’ın kendisine önerdiği yıllık ücretten daha fazlasını ödemeyi teklif eden Ukraynalı milyarder iş adamının Vida’dan olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı.

‘Eşimle karar aldık’

Surkis’in bu önerisine teşekkür eden Vida’nın, “Beni takımda tutmak için gösterdiğiniz çabadan dolayı memnunum. Ancak Beşiktaş’a verdiğim bir söz var. Bundan dolayı geri adım atamam. Sezon başlamadan takımdan ayrılıp kulübüme para kazandırmak istedim ancak bu konuda anlaşma sağlanamadı. Ocak ayına kadar Dinamo için elimden geleni yapıp sonrasında Beşiktaş’a katılacağım. Eşim Ivane’yle birlikte vermiş olduğumuz karar bu ve değişmesi mümkün değil” ifadelerini kullandığı öğrenildi.