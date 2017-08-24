Vida imzayı attı bile

BEŞİKTAŞ, uzun süredir uğraştığı Domagoj Vida transferinde de mutlu sona ulaştı. Dünyaca ünlü Pepe’nin yanı sıra, Gary Medel, Alvaro Negredo, Jeremain Lens ve Orkan Çınar’ı kadrosuna dahil eden siyah beyazlı yönetim, Galatasaray ve İngiltere’den teklifler alan Vida ile kesin anlaşma sağladı. Beşiktaş Transfer Komitesi Başkanı Umut Güneri, teknik direktör Şenol Güneş’in ısrarla istediği Hırvat stoperle anlaştı ve ön protokol imzaladı. İmzaların atılmasıyla birlikte Vida’nın başka bir kulübe gitme ihtimali hemen hemen ortadan kalktı.

Bu transferde şu an için netliğe kavuşmayan tek konu; futbolcunun Beşiktaş kadrosuna ne zaman katılacağı. Dinamo Kiev, sözleşmesi 31 Aralık 2017’de bitecek olan Vida için makul bir rakam isterse transfer hemen gerçekleşecek. Yüksek bir talepte bulunursa, 4 ay beklenecek.