Victor Wanyama Galatasaray'ın gündeminde
Jean Michael Seri’yi kadrosuna katan Galatasaray orta saha için bu kez Victor Wanyama’yı gündemine aldı.
Josef De Souza ile anlaşan ve kulübü Al Ahli’yi ikna etmeye çalışan Galatasaray, Kenyalı oyuncuyu da alternatifler arasına aldı.
Galatasaray’ın Tottenham’dan ayrılma kararı alan Kenyalı oyuncuyu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
ÇOK İSTEYENİ VAR
Kulübünün 2016’da transfer ettiği futbolcuyu gelecek sezon kadroda düşünmediği için satmak istediği ancak sarı kırmızılıların İngilizleri kiralama formülüne ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.
Ancak Wanyama’yı kadrosuna katmak isteyen birçok Premier Lig ekibinin de olduğu, Kenyalı oyuncunun da ilk opsiyonunun İngiltere’de kalmaktan yana olduğu belirtildi.
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