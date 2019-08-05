Victor Ruiz kimdir ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Victor Ruiz, Beşiktaş'a transfer olmasının ardından birçok futbolseverin araştırdığı isim olmaya başladı. İspanya doğumlu olan Victor Ruiz, İspanya Ligi'nin haricinde bir sezon da İtalya Ligi'nde forma giymiştir. Peki, Victor Ruiz kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda forma giydi? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Victor Ruiz, 25 Ocak 1989 tarihinde İspanya'nın Esplugues de Llobregat kentinde dünyaya gelmesinin ardından, Ferran Martorell ve U.D. Cornelllà takımlarında gençlik lisansıyla forma giymiştir. 2008 yılında Espanyol'un alt kadrosuna dahil olan Victor Ruiz, 2009 yılında dahil olduğu as kadroda formuyla dikkat çekmiş ve 2011 yılında 8,5 milyon euro bedelle İtalyan kulubü Napoli'nin yolunu tutmuştur. Burada yarım sezon forma giydikten sonra Valencia'ya 8 milyon euro bedelle transfer olan Victor Ruiz, daha sonra Villareal'e kiralanmış ve ardından 2,7 milyon euro bedelle bonservisiyle birlikte satılmıştır.
Sol ayağına hakim olan 1,85 boyundaki stoper Victor Ruiz, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş forması giyecek.
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