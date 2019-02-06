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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.02.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Victor Moses'dan itiraf! Emenike ile görüştüm...

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Victor Moses'dan itiraf! Emenike ile görüştüm...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Nijeryalı oyuncu Victor Moses, Fenerbahçe'nin FB TV'deki Bire Bir adlı programının konuğu oldu. Türk futbolu hakkındaki düşüncelerinden transfer sürecine kadar önemli açıklamalarda bulunan Nijeryalı futbolcu, vatandaşı Emenike'den de tavsiyeler aldığını itiraf etti.

Fenerbahçe'nin Chelsea'den kiraladığı Victor Moses, Fenerbahçe'nin FB TV'deki Bire Bir programında samimi açıklamalar yaptı.

Röportaj şöyle;

Türk futbolu hakkında ne düşünüyorsun?

- Açık olmak gerekirse; Türkiye Ligi büyük bir lig. Türkiye Ligi hakkında videolar izledim. herkes çok tutkulu. Bu ülkede futbolu çok seviyorlar. Herkes futbolcuları konuşuyor. Buraya gelmeden önce bir kaç oyuncu ile konuştum. Tavsiye edenler oldu. Benim için çok iyi bir tecrübe olacak. Daha yeni geldim ve hemen güzel şeyler hissettim. Güzel olacak ve İstanbul güzel bir şehir. Türk insanları dostane ve burada herkes mutlu. En önemli olan şey de bu. Görmek için sabırsızlanıyorum.

Gelmeden önce kulüp hakkında biriyle konuştun mu?

- Evet, aslında kulübün ne kadar iyi olduğunu, bunun gibi şeyler. Büyük bir kulüp olduğunu geçmişte oynayan oyunculardan ve ne kadar büyük isimlerin olduğu konusunda konuşmalar oldu. Hatta bir iki Nijeryalı oyuncu ile konuştum. Emenike gibi. Kulüp hakkında olumlu konuştular. Kulübün tarihi mükemmel ve burada olmaktan mutluyum.

İdolün kim? 

- Zidane. O büyük oyuncuydu. Sahadaki hareketleri, oynama şekli daha rahattı ve topla oynarken kendinden emindi.

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Fenerbahçe taraftarına ne söylemek istersin?

- Sadece şunu söylemek istiyorum, taraftarların desteğini iyi buldum. Şimdi buradayım. Dahil olmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlardan istediğim arkadaşlarımın ve benim arkamda olmaları. Umarım sizi mutlu ederiz. Takımla birlikte çalışıp sizi mutlu etmek istiyoruz. Sadece bir gülüş ve mutluluk. Sizin mutlu ve rahat olmanızı istiyorum.

Futbolu nasıl tanımlarsın?

- Futbol oyun. Sadece oyunu seviyorum. Futbol oyununu seviyorum.

Transfer sürecindeki etkenler nelerdi?

- Benim buraya gelmemde Damien Comolli'nin payı büyük. Başkan ve Damien'e teşekkür ediyorum. Kulüp başkanı harika birisi, bana bazı şeyler gösterdi. Başkanla her şeyin iyi olacağı, gelirsem güzel olacağı gibi şeyler konuştuk. Kulüp Başkanı ile konuşmak güzeldi. Buraya gelmemi istedi ve buradayım. Buraya gelmeyi istedim. Yapabileceğimin en iyisini yapıp Fenerbahçelileri mutlu etmek istiyorum.

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