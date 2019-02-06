Victor Moses'dan itiraf! Emenike ile görüştüm...

Fenerbahçe'nin Chelsea'den kiraladığı Victor Moses, Fenerbahçe'nin FB TV'deki Bire Bir programında samimi açıklamalar yaptı.

Röportaj şöyle;

Türk futbolu hakkında ne düşünüyorsun?

- Açık olmak gerekirse; Türkiye Ligi büyük bir lig. Türkiye Ligi hakkında videolar izledim. herkes çok tutkulu. Bu ülkede futbolu çok seviyorlar. Herkes futbolcuları konuşuyor. Buraya gelmeden önce bir kaç oyuncu ile konuştum. Tavsiye edenler oldu. Benim için çok iyi bir tecrübe olacak. Daha yeni geldim ve hemen güzel şeyler hissettim. Güzel olacak ve İstanbul güzel bir şehir. Türk insanları dostane ve burada herkes mutlu. En önemli olan şey de bu. Görmek için sabırsızlanıyorum.

Gelmeden önce kulüp hakkında biriyle konuştun mu?

- Evet, aslında kulübün ne kadar iyi olduğunu, bunun gibi şeyler. Büyük bir kulüp olduğunu geçmişte oynayan oyunculardan ve ne kadar büyük isimlerin olduğu konusunda konuşmalar oldu. Hatta bir iki Nijeryalı oyuncu ile konuştum. Emenike gibi. Kulüp hakkında olumlu konuştular. Kulübün tarihi mükemmel ve burada olmaktan mutluyum.

İdolün kim?

- Zidane. O büyük oyuncuydu. Sahadaki hareketleri, oynama şekli daha rahattı ve topla oynarken kendinden emindi.

En Çok Oynanan Bahis 457 Barcelona - Real Madrid 1 MS1 1,55 17301 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 457 Barcelona - Real Madrid 1 11,55 %90,10 X3,50 %4,60 23,60 %5,30

Fenerbahçe taraftarına ne söylemek istersin?



- Sadece şunu söylemek istiyorum, taraftarların desteğini iyi buldum. Şimdi buradayım. Dahil olmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlardan istediğim arkadaşlarımın ve benim arkamda olmaları. Umarım sizi mutlu ederiz. Takımla birlikte çalışıp sizi mutlu etmek istiyoruz. Sadece bir gülüş ve mutluluk. Sizin mutlu ve rahat olmanızı istiyorum.

Futbolu nasıl tanımlarsın?

- Futbol oyun. Sadece oyunu seviyorum. Futbol oyununu seviyorum.

Transfer sürecindeki etkenler nelerdi?

- Benim buraya gelmemde Damien Comolli'nin payı büyük. Başkan ve Damien'e teşekkür ediyorum. Kulüp başkanı harika birisi, bana bazı şeyler gösterdi. Başkanla her şeyin iyi olacağı, gelirsem güzel olacağı gibi şeyler konuştuk. Kulüp Başkanı ile konuşmak güzeldi. Buraya gelmemi istedi ve buradayım. Buraya gelmeyi istedim. Yapabileceğimin en iyisini yapıp Fenerbahçelileri mutlu etmek istiyorum.

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