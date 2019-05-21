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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.05.2019 - 00:20, Son Güncelleme:

Victor Moses takımda kalacak mı? Açıkladı...

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Victor Moses takımda kalacak mı? Açıkladı...

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Victor Moses, Erzurumspor maçının ardından geleceğiyle alakalı konuştu.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Victor Moses, “Bizim için son derece önemli bir 3 puandı. Çok büyük bir 3 puan oldu. Çünkü saha içerisinde son derece önemli bir karakter gösterdiğimizi düşünüyorum. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar bu karakteri sahaya yansıtmayı başardık. Ben de gol attığım için mutluluk duyuyorum. Ben, sadece burada oynadığım futboldan keyif almak istiyorum. Ama bir kez daha ifade etmek istiyorum: Bu akşam en önemlisi 3 puandı. Çok iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Bu iyi gidişatımızı, bu iyi ivmeyi son haftaya da yansıtmak istiyoruz. Artık 1 tane maçımız kaldı ve onu da kazanmak istiyoruz.” dedi.

Victor Moses, takımdaki geleceğine ilişkin soruyu ise, “Şunu açık bir şekilde söylemek lazım; ben buraya gelirken 18 aylık bir sözleşmeye imza attım. Tabii ki gelecekte neler olabileceğini hiçbirimiz bilemeyiz ama ben futbol oynamak için buradayım, oynadığım futboldan keyif almak için buradayım. Şu anda da keyif aldığımı söyleyebilirim. En önemlisi de bu, oynadığım futboldan keyif alabilmem. Hocamız da bana gayet iyi bir şekilde destek veriyor. Maç oynayabilmek için buradayım ve temel sebep burada maç oynayabilmek ve burada olmaktan dolayı keyif alabilmek. Burada bu keyfi aldığımı söyleyebilirim.” şeklinde cevap verdi.

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