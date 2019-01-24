Victor Moses kimdir kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Victor Moses, Fenerbahçe transferinin ardından merakla araştırılan isim olmaya başladı. Aslen Nijeryalı olan ve İngiltere vatandaşlığı da bulunan Victor Moses, son olarak Chelsea forması giymekteydi. Peki, Victor Moses kimdir ve hangi takımlarda forma giydi? İşte, Sarı Lacivertli oyuncunun mevkisi ve detaylı bilgiler
Victor Moses, 12 Aralık 1990 tarihinde Nijerya'nın Kaduna kentinde dünyaya geldi.
Futbola, 2007 yılında İngiliz Crystal Palace takımının alt yapısında başlayan Victor Moses, 2009 yılında Wigan Athletic kulübüne 3 milyon euro bedelle transfer olmuştur.
3 yıl Wigan forması giymesinin ardından 2012 senesinde Chelsea kadrosuna 11,5 milyon euro bedelle katılan Moses, Mavi Beyazlı formayla bir yıllık kariyerinin ardından Liverpool'a kiralandı.
Chelsea'de forma şansı bulamayan Nijeryalı oyuncu, Liverpool'dan döndükten sonra bir sonraki yıl Stoke City'de kiralık olarak forma giymeye başladı.
2015/2016 sezonunda ise yine kiralık olarak West Ham United yolunu tuttu.
Sağ kanat mevkisinde forma giyen 1,77'lik Moses, ihtiyaç halinde sol kanat ve forvet pozisyonlarında da görev alabiliyor. Sağ ayağına hakim olan oyuncu, 2018/2019 sezonunun ara transfer döneminde Fenerbahçe kadrosuna dahil oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle