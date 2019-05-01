Victor Moses, Kasımpaşa maçına hazır
Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşılaşması öncesinde sakatlığı bulunan Victor Moses'tan iyi haber geldi.
Son olarak Galatasaray derbisinde forma giyen ve kasığında kısmi yırtık tespit edilen Moses, iki haftadır forma giyemiyordu.
Alanyaspor ile Trabzonspor karşılaşmalarını kaçıran Nijeryalı futbolcunun, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Kasımpaşa mücadelesiyle takıma geri dönebileceği ifade edildi.
Bugünkü idmanda yer alan Moses, görev verilmesi hâlinde Kasımpaşa deplasmanında sahaya çıkabilecek.
Sarı lacivertli ekibin son oynadığı Trabzonspor mücadelesinde kanatta etkisiz bir performans sergileyen Ayew taraftardan büyük tepki çekmişti.
Kasımpaşa mücadelesinde kanatta Moses'ın görev yapma ihtimali bu sebeple de kuvvetlendi.
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Moses, devre arası transfer döneminde Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu...
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