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Haber Giriş: 24.01.2020 - 12:16,Son Güncelleme:/

Victor Moses, Inter'deki ilk röportajını verdi!

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İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Moses, yeni takımında ilk röportajını verdi ve gururlu olduğunu söyledi.

Spor Arena Dış Haberler | Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği ve Chelsea tarafından Inter'e kiralanan Victor Moses, yeni takımıyla ilk röportajını verdi.

Inter forması giyecek olmasından dolayı gururlu hissettiğini ifade eden Moses, şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın parçası olacağı için heyecanlı olduğunun da altını çizdi.

Victor Moses'in Inter'de verdiği ilk röportajı izliyoruz...

Victor Moses, Interdeki ilk röportajını verdi

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