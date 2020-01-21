Victor Moses, Inter için İtalya'ya gitti! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'de Victor Moses ile yollar ayrıldı! Nijeryalı futbolcu, Inter ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.

İtalyan basını Inter'in Moses'ı sezon sonuna kadar kiraladığını ve satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olduğunu açıkladı.

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Sky Sport ise Moses'ın İtalya'da olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştı. Moses, gün içinde sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Chelsea'den kiraladığı 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekip ile 21 maçta 5 gol atmıştı.





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