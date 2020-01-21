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Haber Giriş: 21.01.2020 - 09:18,Son Güncelleme:/

Victor Moses, Inter için İtalya'ya gitti! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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Victor Moses, Inter için İtalya'ya gitti! Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Victor Moses, Inter'e transfer olmak için İtalya'ya gitti. Yıldız oyuncu gün içinde İtalyan ekibi ile sözleşme imzalayacak.

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'de Victor Moses ile yollar ayrıldı! Nijeryalı futbolcu, Inter ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.

İtalyan basını Inter'in Moses'ı sezon sonuna kadar kiraladığını ve satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olduğunu açıkladı.

FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Sky Sport ise Moses'ın İtalya'da olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştı. Moses, gün içinde sağlık kontrollerinden geçecek ve resmi sözleşmeyi imzalayacak. 

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Chelsea'den kiraladığı 29 yaşındaki futbolcu, sarı lacivertli ekip ile 21 maçta 5 gol atmıştı.

Victor Moses, Inter için İtalyaya gitti Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Victor Moses, Inter için İtalyaya gitti Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

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