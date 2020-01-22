Victor Moses imzayı attı! 12 milyon euro...

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses'i sezon sonuna kadar kiraladı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Avukatları Andrea Bozza ve Pierfilippo Capello ile birlikte kulüp tesislerine giden Nijeryalı oyuncu sabah saatlerinde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından kendisini Inter'e bağlayan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Tecrübeli futbolcunun kontratında 12 milyon avroluk satın alma opsiyonu yer alması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Chelsaea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Moses, sarı lacivertli formayla şimdiye dek çıktığı 23 maçta 5 gol atıp 2 asist yaptı.

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