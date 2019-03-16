Victor Moses: "Herkes neyi varsa sahaya koydu"

Bu akşam önemli olanının 3 puan almak olduğunu vurgulayan Nijeryalı futbolcu, “Bu akşam en önemlisi üç puandı. Bu sadece benimle ilgili bir mesele değil takım halinde bu akşam muhteşem bir karakter gösterdik. Geriye düştükten sonra bu muhteşem karakteri sahaya yansıtmayı başardık. Gerek bireysel gerekse takım halinde o karakteri sahaya koymayı başardık. İstediğimiz galibiyeti alabilmek için çok çalıştık ve çok mücadele ettik. Ne istediğimizi biliyorduk ve herkes saha içerisinde elinden gelenin en iyisi yaptı. Herkes neyi varsa sahaya koydu. Sonra da galibiyetten dolayı hep birlikte çok büyük bir mutluluk yaşadık.” ifadelerini kullandı.

Kendi performansını da değerlendiren yıldız futbolcu, “Ben oynadığım futboldan keyif almak istiyorum. Fiziksel durumumu daha yukarıya taşımak istediğimi söylemiştim. Şu anda artık ritmimi yavaş yavaş bulduğum bir dönemde olduğumu söyleyebilirim. Kendimi iyi hissettiğim bir dönemdeyim. İyi hissetmek ve futbolumdan keyif almak istiyorum. Tek düşüncem bu.” dedi.

Takımın üzerindeki baskıdan performans olarak olumsuz etkilenip etkilenmediği sorusuna ise Victor Moses, “Ben futbolumu oynarken hiçbir zaman baskı hissetmek istemem. Oynadığım futboldan keyif almak isterim. Futbola büyük bir tutkuyla bağlıyım. Futbolu seviyorum. Sahaya çıktığımızda oynadığımız futboldan keyif alabilmek benim tek düşüncem. Takımıma katkı verebilmek ve oynadığım futboldan keyif alabilmek istiyorum. Bu galibiyet bizim için son derece kıymetliydi. Galibiyetin ardından bir araya gelip daha iyi çalışarak devam etmemiz gerekiyor. Bizi bekleyen bir milli ara var. Bir sonraki karşılaşmayı kazanmak tek düşüncemiz olacak. Bunun için çalışacağız. Galibiyetin takım içerisindeki her bireye her oyuncuya güven vereceğini düşünüyorum. Bu galibiyetlerle ve bu düşüncelerle yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu akşam 1-0 geriye düştük. Taraftarlarımızın ne kadar üzgün olduğunu hissettik. Taraftarlarımızın bu durumdan ne kadar rahatsız olduğunu hissettik. Futbol kariyerimde hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Taraftarların üzüntüsünü bu denli hissetmemiştim. Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yoktu. 1-0 gerideydik ve herkes her şeyini vermek zorundaydı. 3 puanı alabilmek ve taraftarımızın bu üzüntüsünü mutluluğa çevirebilmek istiyorduk. Umarım onları biraz olsun mutlu edebilmişizdir. Bu şekilde devam etmeliyiz. Sezon sonuna kadar seri galibiyetler alarak onları mutlu edebilmek istiyoruz.” şeklinde yanıt verdi.