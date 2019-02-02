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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.02.2019 - 00:03, Son Güncelleme:

Victor Moses, 'Batman' sevincini açıkladı

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Victor Moses, 'Batman' sevincini açıkladı

Fenerbahçe'nin Göztepe karşısındaki 2. golünü kaydeden yeni transfer Victor Moses, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Nijeryalı, attığı golü ve sonrasında yaşadığı sevinci de yorumladı.

İlk olarak maçı değerlendiren yıldız futbolcu, “Maçın en başından sonuna kadar harika bir karakter gösterdik. Gerçekten çok iyi bir görüntü sergiledik. 3 puan bizim için en önemlisiydi. Son 2 karşılaşmamızda 2’de 2 yaptık. Bu ivmeyle yolumuza devam etmek istiyoruz. Tek isteğimiz maçları kazanarak devam etmek.” dedi.

Attığı golle ilgiliyse Moses, “Çok mutluyum. Takımım için ilk golümü attım. Umarım çok daha fazla goller atmayı başarırım. Çalışmamıza devam edeceğiz. Takım arkadaşlarım çok iyi. Herkes çok iyi çalışıyor. Herkes bana büyük sevgi gösteriyor, çok iyi destek veriyor. Saha içindeyken de bunu hissedebiliyorum. Takımıma yardım etmek, katkı vermek istiyorum. Harika bir karakter gösterdik. Bu akşam herkesin de ne kadar mutlu olduğunu gördük.” ifadelerini kullandı.

Son olarak golün ardından yaşadığı sevinçle ilgili Victor Moses, “Herhangi bir anlamı yok. Sanki Yüzümde bir maske varmış gibi, sanki Batman’mişim gibi bir hareket yaptım. Batman işini yaparken siz onu göremezsiniz. Öyle bir durum söz konusuydu benim için de. Golü attığım için çok büyük mutluluk duyuyorum.” şeklinde konuştu.

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