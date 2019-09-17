Veysel’den Belhanda’ya: ‘Hakkını helal et’
Galatasaray’ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta Veysel Sarı’nın diz darbesi sonucu çenesi kırılan ve ameliyat edilen Younes Belhanda’nın dün özel bir ziyaretçisi vardı. Veysel, dün Faslı futbolcunun yattığı hastaneye giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Kasımpaşalı futbolcunun Belhanda’ya, “Hakkını helal et! Kesinlikle bir art niyet yoktu, çarpışmaydı. Çenenin kırıldığını öğrenince çok üzüldüm, gelip görmek istedim. Bir an önce iyileşip sahalara dönmeni diliyorum” dedi.
Belhanda da Veysel’e ziyareti için teşekkür etti ve iyileşince birlikte yemek yeme sözü verdi.
Bu arada Galatasaray Sağlık Kurulu’nun Younes elhanda’yı 28 Eylül’deki Fenerbahçe maçına yetiştirmek için plastik cerrahlar ile özel bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.
Faslı futbolcunun iyileşme sürecini takip eden doktorlar, uygun gördükleri taktirde derbi maçta özel bir maskeyle sahaya çıkmasına izin verecek.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle