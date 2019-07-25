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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Röportaj: Süleyman ARAT
25.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Veysel Sarı: "Şimdiki kafa yapısında olsaydım, hâlâ G.Saray’daydım"

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Veysel Sarı: "Şimdiki kafa yapısında olsaydım, hâlâ G.Saray’daydım"

Kasımpaşa’nın 30 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Veysel Sarı, Avusturya’nın Graz şehrinde devam eden hazırlık kampında Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

"Şenol Güneş, mili takıma yeniden renk kattı, milli maçları izlemeyi bırakan insanlar ve tüm ülke milli takımı seyretmeye, sevmeye, dört gözle milli maçları beklemeye başladı."

"Ersun Yanal mutlaka başarılı olacaktır ve F.Bahçe geçen yılki çöküşü bir daha asla yaşamaz."

"Abdullah Avcı’ya sabretmek lazım. Sabredilirse sistemini oturtur ve Beşiktaş’ı farklı boyutlara taşır."

"Galatasaray, Fatih Terim faktörüyle 3'te 3 yapıp gene şampiyon olabilir."

2 yıl Dikilitaş, 8 yıl Beyoğlu Yeniçarşı, 1 yıl Beylerberi, 4,5 yıl Eskişehirspor, 1 yıl Galatasaray ve 4,5 yıl Kasımpaşa’da oynayan en tecrübeli stoper Veysel Sarı, “Ben gol atmayı, oyunu yönetmeyi çok seviyordum; ama hocam Metin Kurt kumaşıma bakıp geleceği gördü. Önce itiraz ettim, defansta oynamayı istemedim; ama o geleceği gördü.” sözleriyle kariyerindeki dönüm noktasına işaret etti.

"Beni de gör Şenol Hocam"

Yeniden milli formayı giyme hayaliyle yaşadığını belirten Veysel Sarı, “Her takımda en az yılda 30 maç oynayan istikrarlı bir oyuncuyum. Henüz 30 yaşındayım, ama çok oynadığım için yüzüm eskidi ve daha yaşlı sanılıyorum. Tek hayalim var o da yeniden milli formayı giymek. Sırf bu hayal uğruna daha istekle ve hırsla çalışıyorum. Şenol Güneş'in mili takıma yeniden gelmesi kırmızı beyaz formaya yeniden renk kattı. Yeniden tüm ülke milli takımı seyretmeye, daha çok sevmeye, dört göze milli maçları beklemeye başladı. Ülkenin buna ihtiyacı vardı. Bu güzellikleri dışardan izlesem de çok mutluyum. İnanıyorum ki Şenol hocam ve ekibi beni de yakından takip edecektir.Milli maçların İstanbul’da oynanması çok iyi olacak. Artık insanımız daha bilinçli, milli takımı, milli takım olarak görüyor. Orası çok ayrıcalıklı bir yer. İstanbul’da oynanırsa bir taşkınlık olmaz, tam tersine çok yararı olacaktır." dedi.

Veysel Sarı: Şimdiki kafa yapısında olsaydım, hâlâ G.Saray’daydım

"Hala Galatasaray’da oynuyor olabilirdim"

Geçmişteki hatalarından ders çıkardığını aktaran başarılı oyuncu, "Genç oyuncuların zamanında yaptığımız hataları yapmalarını istemiyorum. Futbola başladıkları günden itibaren uykularına dikkat etsinler, sporcu gibi yaşasınlar. Antrenmanlarını laubali yapmasınlar. Ben 4,5 yıl önce bu mantık ve kafa yapısında olsaydım, belki hala Galatasaray’da oynuyor olabilirdim. Eskişehir’den Galatasaray’a geldiğim günlerde o formayı mental olarak o baskıyı kaldıramadım ve bu performansıma yansıdı. Hem mental hem fiziki olarak kaldıramadım demek ki hazır değilmişim. 4 yıl önce evlenip baba olunca hayatım değişti. İstikrarımın altında yatan gerçekte budur. 36-37 yaşına kadar da oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Veysel Sarı: Şimdiki kafa yapısında olsaydım, hâlâ G.Saray’daydım

Veysel Sarı: Şimdiki kafa yapısında olsaydım, hâlâ G.Saray’daydım

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