OSMAN Önder finalde Rus güreşçiyi yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Final öncesi ise iki güreş çıkaran Önder, önce Kazak rakibini, ardından İranlı güreşçiyi yendi. Uzun yıllardan beri güreş yaptığını söyleyen Önder “Güreş benim için bir tutku. Her yıl veteranlar şampiyonasına katılıyorum. Kendimi güçlü hissettiğim sürece de mindere çıkacağım. Birincilik kürsüsüne çıkmak benim için büyük bir onur” dedi.
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği’nde çalışan Önder, Berlin Türk Güreş Kulübü’nde antrenörlük ve yöneticilik de yapıyor.