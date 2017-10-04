Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı

Başkan Mehmet Akif Üstündağ, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Kurtaran Mumcu, Vestel Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Ergün Güler, Vestel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tunç Berkman, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek kulüpleri temsilen birer sporcu ve medya kuruluşlarının spor müdürleri, 18 Ekim'de başlayacak yeni sezon öncesinde Vestel'in ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısında bir araya geldi

TVF ile Vestel arasında gerçekleştirilen iş birliğinin ikinci sezonu öncesindeki toplantıda, 2017-2018'de yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verilirken, voleybola ilginin artması ve medyada daha çok yer alması için görüş alışverişinde bulunuldu.

2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yarı final oynamasından ve 2017 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası Finalleri'nde 23 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek sözlerine başlayan Mehmet Akif Üstündağ, şöyle konuştu:

"Vestel Venus Sultanlar Ligi, Avrupa’nın hatta dünyanın en önemli ligi konumunda. Dünyanın en iyi kadın voleybolcuları ligimizde sahne alıyor. Bu da mücadelenin en üst seviyeye taşınmasını sağlıyor ve üst seviyede mücadelelerin yaşandığı ligimizde kulüplerimiz, son yıllarda Avrupa’da ve dünyada büyük söz sahibi. Şüphesiz ki bu başarıların kazanılmasında ve ligimizin kalitesinin yükselmesinde sponsorlarımızın rolü çok büyük. Bu hususta, en önemli sponsorlarımızdan biri Vestel'dir. Sponsorluk anlaşmamızın başladığı günden beri büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz ve her konuda Türk voleyboluna büyük katkılarda bulunuyorlar. Umuyorum ki bu birliktelik uzun yıllar sürer ve ligimizin marka değeri her geçen yıl yükselmeye devam eder."

Büyük başarılara imza atan Türk voleybolunun, dünyada kalıcı bir marka haline gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ise şunları söyledi:

"Vestel Venus Sultanlar Ligi isim sponsorluğumuza ilaveten, Efeler Ligi, Kupa Voley (Türkiye Kupası), Pro Beach Tour (Türkiye Plaj Voleybolu Şampiyonası) ve Fabrika Voleybol Okulları’nın da resmi sponsoru olarak voleybolu her alanda destekliyoruz. Voleybolun daha fazla kişiye ulaşması ve televizyonlarda daha fazla süre alması için geçtiğimiz sene üç ayrı kanalda televizyon programına sponsor olduk.

Elektronikte 19 yıldır Türkiye’nin ihracat şampiyonu teknolojisini 155 ülkeye ihraç eden bir marka olarak, Türkiye’yi uluslararası arenada voleybolcularımızla da temsil etmekten gurur duyuyoruz. Voleybolcularımız sahada uluslararası başarılara koşarken, biz de yerli teknolojimizi dünyaya ulaştırıyoruz."