Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde şampiyon belli oluyor!
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, yarın oynanacak Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank maçıyla belirlenecek.
Eczacıbaşı VitrA ve Vakıfbank arasındaki büyük çekişme, 2-2’lik eşitliğin ardından final serisinin beşinci maçına taşındı. Sezonun derbisinde gülen taraf kupayı müzesine götürecek.
Eczacıbaşı VitrA, play-off final serisinin 5. maçında yarın saat 18.00’de VakıfBank’ı Burhan Felek Voleybol Salonu’nda konuk edecek.
Karşılaşmayı kazanan ekip Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 2017-2018 sezonu şampiyonu olacak.
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