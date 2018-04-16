Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk maçında, yarın VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Normal sezonu ikinci sırada tamamladıktan sonra çeyrek finalde Beşiktaş'ı, yarı finalde Galatasaray'ı eleyerek adını finale yazdıran VakıfBank, 1 sezon aradan sonra şampiyonluk sevinci yaşamayı hedefliyor.
Eczacıbaşı VitrA ise normal sezonu lider tamamladı. Çeyrek finalde Nilüfer Belediyespor'u, yarı finalde ise Fenerbahçe'yi geçen turuncu-beyazlı ekip, en son 2011-2012 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.
Toplamda üç galibiyete ulaşacak ekip, 2017-2018 sezonunun şampiyonu olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle