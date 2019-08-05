Vesely'den Çekya'yı yıkan haber
Çekya Milli Takımı’nın yıldız isimlerinden, Fenerbahçe Beko forması da giyen Jan Vesely‘nin Çin’de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda sakatlığı nedeniyle yer alamayacak.
Çek Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Çekya Milli Takımı’nın yıldız isimlerinden, Fenerbahçe Beko forması da giyen Jan Vesely‘nin Çin’de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası’nda sakatlığı nedeniyle yer alamayacak.
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda oynayacak olan Çekya, Turkish Airlines EuroLeague tarihinin ilk Çek MVP’sinden bu önemli organizasyonda yararlanamayacak.
Geçen sezona çok iyi başlayan Jan Vesely, daha sonrasında ciddi bir sakatlık geçirmiş ve EuroLeague’de normal sezonun son maçlarının yanı sıra Basketbol Süper Ligi’nde playofflarda da forma giyememişti.
EuroLeague’in normal sezon MVP’si Jan Vesely’nin sakatlığının tedavisine devam edildiği ve yıldız ismin dev organizasyonda boy gösteremeyeceği açıklandı.
Çekya, Dünya Kupası G Grubu’nda A Milli Erkek Basketbol Takımımızın yanı sıra ABD Milli Takımı ve Japonya Milli Takımı ile mücadele edecek.
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