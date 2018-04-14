Vesely ve Balbay reklam yıldızı
Fenerbahçe Doğuş'un Çek yıldızı Jan Vesely ve Efesli Doğuş Balbay bir reklam filmi için kamera karşısına geçti.
Basketbola yaptığı yatırımlarla dikkat çeken, Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı ve EuroLeague Basketball'un öz güven sponsoru Head&Shoulders'ın Men Ultra serisinin yeni ürünlerinin tanıtımı Jan Vesely ve Doğuş Balbay'ın yer aldığı reklam filmiyle yapıldı. Parkelerdeki yüksek performansını, reklam filminde de gösteren Vesely ile Doğuş'un oynadıkları reklam filmi büyük ilgi çekti.
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