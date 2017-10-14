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33'ÜNCÜ KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Süper Lig tarihinde 33'üncü kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 32 lig maçından 25'ini Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazandı. 5 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

ATİKER KONYASPOR SEYİRCİSİZ OYNADI

Süper Kupa finalindeki saha olayları sebebiyle Süper Lig'de 5 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası alan yeşil-beyazlı ekip Galatasaray maçını da seyircisiz oynadı.

GALATASARAY TARAFTARI TRİBÜNDE

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanan maça sadece sarı-kırmızılı taraftarlar alındı. Polis stat ve çevresi ile kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri alırken, Galatasaray taraftarlar üstleri aranarak stat içerisine alındı. Yaklaşık 2 bin sarı-kırmızılı taraftar takımını destekledi.

TARAFTARDAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan sarı-kırmızılı futbolculara taraftarlar, alkışlayarak sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcular ısınma hareketlerini yaparken tribünlerde kendileri için ayrılan bölümü tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını destekledi.

GALATASARAY'DA İLK 11'İN TAMAMI YABANCI OYUNCULARDAN OLUŞTU

Galatasaray’da sarı kart sınırında bulanan ve Fenerbahçe maçında riske atılmak istenmeyen Serdar Aziz ilk 11’de yerini almadı yedek olarak soyundu. Serdar Aziz’in yerine Denayer sahaya çıktı. Teknik Direktör Igor Tudor tarafından yapılan bu değişiklik ile Galatasaray’ın sahaya çıkan ilk 11 kadrosu tamamen yabancı oyunculardan oluştu.

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, son oynanan Kardemir Karabükspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Ligde oynadığı Kardemir Karabükspor maçının 11'inde yer alan oyunculardan Serdar Aziz ile Linnes Atiker Konyaspor maçında forma giyemezken, bu oyuncuların yerlerine Latovlevici ve Denayer sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Tolga Ciğerci de müsabakada forma giyemedi.

ATİKER KONYASPOR'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise Evkur Yeni Malatyaspor ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'de değişiklik yapmadı.

KONYASPOR'DA KADRODA YOKLAR

Atiker Konyaspor'da cezalı olan Ferhat Öztorun ile sakat olan Amir Hadziahmetovic ve Abdou Traore bu karşılaşmada kadroda yer almadı.