Velimeşespor hangi ilde? Velimeşespor nerenin takımı?

Velimeşespor, 1979 yılında Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kurulmuştur.

010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye başlayan kulüp, aynı sezon Bölgesel Amatör Lig 12.Grup'ta 11. sırada yer alarak küme düştü. 2013-2014 sezonunda şampiyon olup play-out mücadelesine katılmaya hak kazandı. Çerkezköyspor karşılaşılmasından galip gelerek Bölgesel Amatör Lig'de tekrar mücadele etme hakkı kazanan kulüp, adını Ergene Velimeşe olarak değiştirdi. 2016-2017 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta şampiyon olup 3. Lig için yükselme play-off'u oynamaya hak kazandı. 23 Nisan 2017'de oynanan play-off maçında İstanbul temsilcisi Modafen FK'yi 2-0 yenerek tarihinde ilk kez 3. Lige yükseldi. 23 Mayıs 2019 tarihinde oynanan Nevşehir Belediyespor play-off final maçını 1-0 kazanarak tarihinde ilk kez 2. Lige yükseldi.