Velimeşespor hangi ilde? Velimeşespor nerenin takımı?
Velimeşespor, aldığı skorların ardından adından söz ettirmeye başladı. Tam adı Ergene Velimeşe Spor Kulübü olan takım, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin Velimeşe mahallesinde kurulmuştur. İşte, TFF 2.Lig'de mücadele eden Velimeşespor hakkında merak edilen bazı bilgiler
Velimeşespor, 1979 yılında Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kurulmuştur.
010-2011 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etmeye başlayan kulüp, aynı sezon Bölgesel Amatör Lig 12.Grup'ta 11. sırada yer alarak küme düştü. 2013-2014 sezonunda şampiyon olup play-out mücadelesine katılmaya hak kazandı. Çerkezköyspor karşılaşılmasından galip gelerek Bölgesel Amatör Lig'de tekrar mücadele etme hakkı kazanan kulüp, adını Ergene Velimeşe olarak değiştirdi. 2016-2017 sezonunda Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta şampiyon olup 3. Lig için yükselme play-off'u oynamaya hak kazandı. 23 Nisan 2017'de oynanan play-off maçında İstanbul temsilcisi Modafen FK'yi 2-0 yenerek tarihinde ilk kez 3. Lige yükseldi. 23 Mayıs 2019 tarihinde oynanan Nevşehir Belediyespor play-off final maçını 1-0 kazanarak tarihinde ilk kez 2. Lige yükseldi.
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