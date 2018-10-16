Bu maç kaçmaz... Halis Karataş, Hakan Ünsal'a karşı!
Yeşil sahaların efsane isimlerinden Galatasaray'ın eski milli yıldızı ile ünlü jokey Halis Karataş çarşamba akşamı Veliefendi Hipodromu'nda kozlarını paylaşacak.
Türkiye Jokey Kulübü’nün ev sahipliğinde Veliefendi Hipodromu'nda bu yıl ikincisi gerçekleşen Master Lig Futbol Turnuvası’nda yarı final maçları çarşamba akşamı oynanacak.
Günün ilk maçında saat 19.00'da Hakan Ünsal'ın kaptanlığını kaptığı Basın takımı, Halis Karataş'ın kaptanı olduğu Jokeyler takımıyla karşı karşıya gelecek.
Hakan Ünsal dışında eski ünlü futbolculardan Bekir Ozan Has, Hürriyet Gazetesi Beşiktaş muhabiri ve Spor Arena yorumcusu İsmail Er, Hürriyet Gazetesi At Yarışı editörü Barış Düşmez, Spor Arena editörü Tarık Demir, ünlü antrenör Mutlu Balyemez, Lig Radyo Genel Yayın yönetmeni Mehmet Ayan ve yorumcularından Yetkin Etkin ile bir çok ünlü medya mensubunun yer aldığı kadro ile Halis Karataş'ın önderliğindeki Jokeyler takımı finale adlarını yazdırabilmek için çarpışacak.
BASIN TAKIMI, YARI FİNALE 3 GALİBİYET VE BİR YENİLGİYLE GELDİ...
MAÇLARI YARIŞSEVERLER DE İZLEYEBİLECEK.
Günün diğer yarı final maçında ise saat 20.00'de eski ünlü jokeylerimizden Süleyman Akdı'nın teknik direktörlüğünü yaptığı ve kadrosunda başarılı jokeylerden Akın Sözen ile Furkan Yüksel'in de yer aldığı Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi, At Sahipleri'yle kozlarını paylaşacak.
Karşılaşmaları dileyen yarışseverler hipodromdan izleyebilecek...
Maçlardan galibiyetle ayrılan takımlar günü daha sonra TJK tarafından açıklanacak finalde sezonun şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.
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