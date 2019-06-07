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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.06.2019 - 16:31, Son Güncelleme:

Veliefendi'de bu pazar nefesler kesilecek! Muhteşem yarışlar...

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Veliefendi'de bu pazar nefesler kesilecek! Muhteşem yarışlar...

30 Haziran Pazar günü koşulacak olan 93. Gazi Koşusu öncesi, başarılı 3 yaşlı dişi İngiliz tayları 1956 yılından bu yana koşulmakta olan Kısrak Koşusu için kozlarını paylaşacak.

Dişi tayların annelik kariyerleri açısından da önem arz eden bu klasik koşu, saat 16.30'da start alacak. Programda ayrıca, 3 yaşlı erkek İngiliz taylarının 93. Gazi Koşusu öncesi son önemli virajlarından olan ve Kulübümüz Kurucu Üyelerinden Sait Akson anısına düzenlenen koşu ile 1976-1978 / 1985-1987 yılları arasında Kulübümüzde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan A. Cemal Kura adına düzenlenecek koşular büyük bir heyecana sahne olacak.

KISRAK KOŞUSU (Açık-G1/D)
3 yaşlı dişi İngiliz tayları için yılın en önemli mücadelelerinden kabul edilen ve bu yıl 64.'sü gerçekleştirilecek olan Kısrak Koşusu, çim pistte 2100 metre mesafede koşulacak. Birincilik ikramiyesinin 760.000 TL olarak belirlendiği koşuya katılacak olan safkanlar şöyle;

2018 yılı Kısrak Koşusu’nu Selim Kaya idaresindeki PERİ LİNA kazanmıştı

Veliefendide bu pazar nefesler kesilecek Muhteşem yarışlar...

SAİT AKSON KOŞUSU (Açık-G2/E)
3 yaşlı erkek İngiliz taylarının 93. Gazi Koşusu öncesi son önemli virajlarından Sait Akson Koşusu, 2200 metre çim pistte üst düzey bir mücadeleye sahne olacak. 238.000 TL’lik birincilik ikramiyesi belirlenen koşuda; AGERA, ALWAYS FORTH, ANGEL OF DEATH, APOPHIS, GOLD POLAT, HAVE A NICE TRIP, KENOBI, LONG RUNNER, UÇAN FİL, URLA KARASI ve YAMANLARBEYİ isimli erkek tayları izleyeceğiz.

2018 yılı Sait Akson Koşusu’nu  Uğur Polat idaresindeki MISTER GÖRKEM kazanmıştı

Veliefendide bu pazar nefesler kesilecek Muhteşem yarışlar...

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