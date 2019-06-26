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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.06.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Veliefendi Hipodromu nerede? Veliefendi Hipodromu'na nasıl gidilir?

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Veliefendi Hipodromu nerede? Veliefendi Hipodromu'na nasıl gidilir?

İstanbul Veliefendi Hipodromu, Türkiye'nin en prestijli ve en çok takip edilen at yarışı organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Avrupa Yakası'nda Bakırköy ilçesi sınırlarındaki Osmaniye semtinde bulunan ve eskiden çayır adıyla bir gezi yeri olan Veliefendi Hipodromu'nun, tam olarak nerede olduğu ve konumu ile buraya nasıl ulaşım sağlandığı merak konusu oldu. Peki, Veliefendi Hipodromu nerede? Veliefendi Hipodromu'na nasıl gidilir?

Veliefendi Hipodromu, 596 dönüm arazi üzerine kurulmuştur. 2020 metre uzunluğunda 27-36 metre eninde çim yarış pisti, 1870 metre uzunluğunda 17.5 -19 metre eninde kum (sentetik) yarış pisti, 1720 metre uzunluğunda 14 - 16 metre eninde kum idman pisti, mevcuttur. İşte, Veliefendi Hipodromu'nun konumu ve ulaşım bilgileri...

NASIL GİDİLİR?

İlk etabı (Kazlıçeşme - Ayrılıkçeşmesi arası) 2013 yılında hizmete giren banliyö tren hattında ikinci etabın da tamamlanmasının ardından Halkalı - Gebze arası seferler başladı.

Toplam 43 duraktan oluşan hattın Yenimahalle istasyonu ise İstanbul Veliefendi Hipodromu’nun 400 metre yakınında yer alıyor.

Kısa bir yürüyüşün ardından ulaşılan Yenimahalle girişi de artık yarışseverlere açık olacak ve tribünlere erişim, yeşillikler içindeki piknik alanından geçerek sağlanacak.

Marmaray'ın yanı sıra, İETT'nin MR10 ve 97E hattı otobüslerini kullanarak da Veliefendi Hipodromu'na ulaşım sağlanabilir.

Veliefendi Hipodromu nerede Veliefendi Hipodromuna nasıl gidilir

 

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