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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: İHA / Foto: Adem KABAYEL
17.01.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Velican'ın hayali gerçek oldu

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Velican'ın hayali gerçek oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Velican Öndeş ise hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman ısınmayla başladı. Daha sonra sprint çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

VELİCAN'IN HAYALİ GERÇEK OLDU

Bugünkü antrenmanda sarı-kırmızılıların misafiri de vardı.

Kocaeli’de yaşayan ve iyi bir Galatasaray taraftarı olan Velican Öndeş, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanı takip etti.

Futbolcularla bir araya gelen serebral palsi ve epilepsi hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan Velican, ayrıca hayranı olduğu Fatih Terim ve Fernando Muslera ile de tanışarak hayalini gerçekleştirdi.

Antrenman sonunda tüm oyuncularla birlikte toplu bir fotoğraf çektiren Velican’a Terim tarafından imzalı bir forma hediye edildi.

Galatasaray, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayarak maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.

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