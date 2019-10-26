Vefa Küçük'ten '1 oy' göndermesi

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Ekim Ayı Olağan Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da katıldı.

VEFA KÜÇÜK: TÜRK SPOR TARİHİNDE BİR İLK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının çok değerli olduğunu ifade eden Küçük, "Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, olağan divan kurulu toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. 3 ayda bir yapılan yüksek divan kurulu toplantımızın, bu yılın sonuncusunu yapıyoruz. Olağan toplantımızı, olağanüstü kılan Cumhurbaşkanımızın katılımıdır. Kulüp üyeliğinde 25 yılı tamamlayıp, katılması hem değerlidir hem de olağanüstüdür. Hoş geldiniz. 1907 yılında kurulan kulübümüz aradan geçen 112 yıl boyunca çok güzel hatıralar, büyük başarılar, az da olsa büyük üzüntüler yaşamıştır. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana Cumhurbaşkanımız, Cumhuriyetimiz 12. Cumhurbaşkanıdır. 12 Cumhurbaşkanı'nın içinde sadece 2 Cumhurbaşkanımız bir kulüp sempatizanı değil. Diğer 10 Cumhurbaşkanımızdan 6 tanesi Fenerbahçeli ve kalanlarda 3 büyük takıma sempatize olmamıştır" diye konuştu.

Türk spor tarihinde bir ilk olduğunu belirten Vefa Küçük, "Türk spor tarihinde bir ilk, bundan sonrada tek olmasını diliyorum. Bir Cumhurbaşkanı 25 yıllık bir süreyi tamamlayıp, yüksek divan kurulu üyeliğini kazanmıştır. Bu yönüyle kendisine şükranlarımızı arz ediyorum" diye konuştu.

"KULÜBÜMÜZ ÇEŞİTLİ ZORLUKLARLA BAŞ BAŞA KALMIŞLARDIR"

Sarı-lacivertli kulübün geçmiş dönemlerde zorlu günler geçirdiğini belirten Vefa Küçük, "Bu kulüp Osmanlı Devleti döneminde kurulmuştur. Daha sonra Cumhuriyetin kurulmasının ardından da devam etmiştir. Çeşitli zorluklarla baş başa kalmışlardır. 1918 yılında Mustafa Kemal Atatürk, kulübüme ziyarete gelmişti. O dönemdeki başkanımız Sabri Toprak, İttihatçılar ve İtilaf devletleri tarafından Malta'ya sürgüne gönderilmiştir. Kulübümüzde sürgüne giden ilk başkandır. Bizim için en değerli miras olarak gördüğümüz büyük Atatürk'ün kulübümüzün defterine yazdığı, veciz cümlelere bizzat şahit olmuştur. Daha sonra 1.5 sene sürgüne gönderilmiştir. 1960 yılında ülkemiz için makus bir tarih olan 1960 darbesi olmuştur. Kulübümüzün 3 değerli başkanı zindana atılmıştır. 2011 yılında bir önceki başkanımız, kulübümüze büyük hizmetler yapmış Aziz Yıldırım, kumpas sonucu ceza evine girmiştir. Biz değerlerimizle iftihar ediyoruz. Çok değerli üyelerimiz var. 43 bin üyemiz var. Yüksek divan kurulu sayımız da 3 bine yaklaşmıştır" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYON 5 KULÜBÜN DİVAN BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELİYORUZ"

Divan başkanları olarak şampiyon olan 5 kulübün divan başkanlarıyla toplantılar gerçekleştirdiklerini söyleyen Küçük, "Biz Türk sporunuza barış, dostluk getirmek için, Divan Kurulu başkanları olarak büyük çaba sarf ediyoruz. Kulüp başkanlarımıza da bir tenkit yapmak istiyorum. Türk sporunun ana lokomotifi, resmi temsilcileri kulüp başkanlarıdır. Biz 3 divan başkanı olarak başladığımız ziyaretlere, daha sonra 5 şampiyon kulüp olarak devam ettiriyoruz. Zor şartlarda, benim davetimle başlayan görüşmelere, Beşiktaş ve Bursaspor kulüpleri arasındaki gerginliğe, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki gerginliğe rağmen devam ediyoruz. 10 Temmuz'da Trabzonspor'u ziyaret ettik. Oradaki karşılanış şeklimizden dolayı başkan Ahmet Ağaoğlu'na ve divan kurulu başkanı Ali Sürmen'e teşekkür ediyorum. Biz hiçbir zaman aramızdaki gerginlikleri dile getirmiyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan dostluğu, kardeşliği, fair play'i uygulamak için bir araya geliyoruz" şeklinde konuştu.

KULÜP BAŞKANLARINA DAVET

Şampiyon olan 5 kulübün başkanlarına buluşma çağrısında bulunan Küçük, "Madem ki kulüp başkanları bir araya gelmekte zorlanıyorlar. Divan kurulu başkanlarının toplantısında sıra bizim kulübümüzde. Eğer uygun bulursanız bu davete 5 kulübün başkanın da katılmasını istiyoruz. Medyanın ve kamuoyunun esas muhatabı başkanlardır. Yaşımız gereğince biz sadece danışmanlık yapmaya çalışıyoruz. Bizim buluşmalarımızın yankısı bu kadar olmuyor" diye konuştu.

"BİZİMLE AYNI SANDALYEYİ BÖLÜŞTÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM"

1998 yılında Aziz Yıldırım ile girdikleri seçimleri 1 oy farkla kaybettiğini hatırlatan Küçük, "Sayın Cumhurbaşkanım sizi burada bulmuşken, 21 senedir çözemediğim bir sorunum var. 1998'de kulübümüzde bir kongre oldu ve Sayın Aziz Yıldırım 1 oy farkla beni geçerek kazandı. Bu 1 oya daha sonra 500 üye çıkıp sahip çıktı, 'benim sayemde' diye. Aradan 21 sene geçti. Ben o 500 kişiden kim gerçek söylüyor, bulamıyorum ve oyun gerçek sahibini 21 yıldır arıyorum. Siz de o kongrede oy vermiştiniz. O 1 oy belki sizindir sayın başkan. İnanın ben bir oy sahibini 21 senedir arıyorum, yoruldum. Bulduğum zaman herhangi bir sitem etmeyeceğim, teşekkür edeceğim. 500 kişiye edemem, 1 kişiye etmem lazım. O bir kişiye bulamadım, yüksek anlayışınıza sığınıyorum. Açıklayabilirsiniz, hiç açıklamayabilirsiniz de. Lütfen çekimser oy verdim demeyin. Birimize verdiniz oy. Beni değil Aziz Yıldırım'ı tercih edenlere şu cevap vermek istiyorum. Aziz Yıldırım, bu kulübe büyük katkı vermiştir. İyi ki ben kazanmamışım, Aziz Yıldırım kazanmıştır. Aziz Yıldırım kulübe çağ atlatıp, tesisler kazandırdı. Kulübümüz yönünden o 1 oy çok hayırlı olmuştur. Katılımınız, teşrifiniz için, özellikle bizimle aynı sandalyeyi bölüştüğünüz için teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan Vefa Küçük, esprili bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aidatların son ödeme tarihini hatırlatarak şöyle konuştu: "Bir kuralı hatırlatmak isterim sayın Cumhurbaşkanım. Genel kurullara ve yüksek divan kurullarına katılmak için yıllık aidatı yatırmak gerekiyor. 2020 yılı aidatı 31 Mart'a kadar yatacak, lütfen ajandanıza bunu not alın. Aidat yatırılmazsa sizi kabul edemeyeceğiz."

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