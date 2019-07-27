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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.07.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Vefa Küçük: "Kulübümüzün sportif başarıları ve geleceğe dönük uygulamaları..."

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Vefa Küçük: "Kulübümüzün sportif başarıları ve geleceğe dönük uygulamaları..."

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesislerinde devam ederken sarı-lacivertlilerin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük bir konuşma yaptı.

Nisan ayından bugüne kadar kulüpte ve ülkede olan bazı konulara temas eden Küçük, “3 Mayıs 2019 tarihinde Dereağzı Tesisleri'mizde kulübümüzün kuruluş yıl dönümünü kutladık. Aynı zamanda Cumhuriyetimiz'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de yıl dönümünü kutladık. 16 Haziran’da Mali Genel Kurul yaptık. Temmuz ayı hem ülkemiz için hem kulübümüz için darbelerle, darbe teşebbüsleriyle, FETÖ’nün kurduğu kumpaslarla 3 Temmuz’da buna maruz kaldık. 15 Temmuz'da da ülkemiz yine FETÖ kumpasıyla, demokrasimiz, parlamentomuz ve milletimiz bununla karşı karşıya kaldı. Kulübümüz yönünden 3 Temmuz 2011 kumpas olayı hukuki ve manevi anlamda bitmedi. Verdiği zararlardan dolayı maddi anlamda da bitmiş değil. Yönetimimiz bir önceki yönetimin titizlikle takip ettiği hukuki süreçleri aynı ciddiyetle takip ediyorlar. Bu memnuniyet verici bir durum. Kulübümüzün sportif başarıları ve geleceğe dönük uygulamaları hem faaliyet raporunda hem başkanımızın yapacağı konuşmada bunlar sizlere anlatılacak” diye konuştu.

Küçük’ün konuşmasının ardından Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü yürütme kurulu üyeleri Başkan Ali Koç’tan plaket aldı.

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Vefa Küçük: Kulübümüzün sportif başarıları ve geleceğe dönük uygulamaları...

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