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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
23.04.2019 - 13:28, Son Güncelleme:

Vefa Küçük, divan başkanlığını torununa devretti

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Fenerbahçe Kulübü Çocuk ve Gençlik Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde etkinlik düzenledi.

Etkinlikte palyaçolar, oyun alanları, atölyeler, açık alan etkinlikleri, sahne şovları gibi bir çok eğlenceli aktivite katılımcıların beğenisini topladı.

Organizasyona damadı Tolga Okkey, kızı Ayşegül Küçük Okkey, torunları Can-Selim Okkey ve kız kardeşi Nazlı Ercan ile birlikte gelen Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, ''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için hep beraber buradayız. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o günkü meclis üyeleri ve silah arkadaşlarına sevgilerimizi, saygılarımızı ve rahmetlerimizi sunuyoruz. Kulübümüz, başkan ve yönetimimizi çok güzel bir düzenleme yaptı. 23 Nisan'ın anlamını ve önemini çocuklarımıza, gençlerimize burada yaşatmak istedik. İnşallah Cumhuriyetimiz var olduğu müddetçe, kulübümüz var olduğu müddetçe 23 Nisan kutlamalarını kulübümüz Türkiye'nin bütün yöresinde kutlayacaktır'' dedi.

23 Nisanda Ordinaryüsün izinde
23 Nisan'da Ordinaryüs'ün izinde

''DİVAN BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ TORUNUMA BIRAKIYORUM''

Vefa Küçük, Divan Başkanlığı görevini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hangi torununa devredeceğinin sorulması üzerine, ''Divan Başkanlığı koltuğunu ben gençlere bırakırım ama 2014 yılında başkanlığı rahmetli Yüksel Günay'dan 82 yaşında devraldım. Herhalde büyük torunuma münasip. Gençlik Kulübümüzün üyesi olduğu için ona bırakıyorum'' diye konuştu.

Vefa Küçük'ün Divan Başkanlığını bıraktığı torunu Can Okkey ise, ''Böyle bir şey olsa çok mutlu olurdum'' şeklinde konuştu.

Vefa Küçük, divan başkanlığını torununa devretti

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Vefa Küçük, divan başkanlığını torununa devretti

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