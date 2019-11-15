Vedat'ın yerine Mevlüt ya da Kruse!
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Malatya’da ileri uçta Mevlüt Erdinç veya Kruse’yi kullanmayı planlıyor. Yanal'ın bir başka seçeneği ise takımı forvetsiz sahaya sürmek.
Sezon başından bu yana alternatifi olmayan mevkilerde peş peşe yaşanan sakatlıklarla zor günler yaşayan F.Bahçe’de teknik direktörü Ersun Yanal, Max Kruse’nin iyileşmesiyle Yeni Malatyaspor maçında tam kadro oynamayı hayal ederken, Vedat Muriç’ten gelen sakatlık haberiyle tekrar kara kara düşünmeye başladı.
Kasımpaşa maçında sakatlanan Kosovalı golcünün tedavisine hemen başlanırken, milli takım arası bu futbolcunun rehabilitasyonu açısından yeterli olmayacak.
Malatya’da büyük ihtimalle Muriç’i kullanamayacak olan Yanal alternatifler üzerine çalışıyor.
Tecrübeli teknik adamın Malatya’da ileri uçta Mevlüt Erdinç veya Kruse’yi kullanması bekleniyor.
Yanal için bir başka seçenek ise 4-6-0 taktiğiyle oynayıp takımı forvetsiz sahaya sürmek.
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