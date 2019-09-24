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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
24.09.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

Vedat Muriqi'ye dev teklif

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Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Vedat Muriqi için Ocak’ta 20 milyon Euro teklif getireceğini söyleyen İtalyan menajeri ciddiye bile almadı.

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi hakkında transfer iddiaları bitmek bilmiyor. Kosovalı golcü için son olarak Juventus'un derbiye gözlemci göndereceği ifade edilirken, birçok menajer oyuncunun durumunu sormak için Sportif Direktör Damien Comolli'nin telefonunu meşgul ediyor. Ancak Comolli, Vedat Muriqi için henüz kimseye fiyat dahi vermiş değil.

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KULÜP ADINI SİZE VEREMEM

Comolli'nin son olarak bir İtalyan menajere verdiği yanıt ise çok konuşulacak cinsten... Comolli'den fiyat alamayan menajer, kendisine Ocak ayında teklif getireceğini iletti. İtalyan menajer, F.Bahçeli yöneticiye, "Kulüp ismi söylemem ama ocak ayında Vedat için 20 milyon Euro teklif getirebilirim. Buna bakışın nasıl olur?" diye sordu. Comolli aynı zamanda dostu olan menajerin bu sözlerine "20 milyon Euro'ya sağ ayağını veririz" şeklinde yanıt verdi ve konu kapandı...

Vedat Muriqiye dev teklif

Vedat Muriqiye dev teklif

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