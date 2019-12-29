Vedat Muriqi'nin Rize'ye dönüşü! iddaa'da öne çıkan tercih...

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RİZESPOR - FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Serdar Aziz cezalı, Sadık Çiftpınar sakat. TD Ersun Yanal'ın sezon başındaki "Zanka-Jailson" stoper ikilisine dönmesi bekleniyor.

Maç kadrosunda yer alan Emre Belözoğlu'nun durumu ise karşılaşma öncesi netleşecek. 3-1 kazanılan Beşiktaş maçında forma giyemeyen tecrübeli ismin yokluğu, Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun performanslarında artışa vesile olmuştu.

Sezon başında Rizespor'dan sarı-lacivertli ekibe transfer olan Vedat Muriqi, ilk kez eski takımına karşı forma giyecek.

Çaykur Rizespor ise Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenip morallendi.

1 gol atıp 1 de asist yapan Oğulcan Çağlayan takımına galibiyeti getiren isim olmuştu. Asisti yaptığı Umar Aminu, geçen sezon bu sahada oynanan ve Rize ekibinin 3-0 yendiği maçta gollerden birinin altına imzasını atmıştı.

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- Vedat Muriqi, Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 8 maçta gol sevinci yaşadı. Sarı lacivertli ekip Kosovalı forvetinin gol attığı tüm maçlardan 3 puanla ayrıldı.

- Fenerbahçe'nin elde ettiği bu 8 galibiyette dikkat çeken bir diğer detay ise 7'sinde kalesinde gol görmüş olması...

- İki takım arasında oynanan son 10 maçın 8'inde 2.5 gol barajı aşıldı.

- Bu 10 maçın 7'sini Fenerbahçe kazanırken, 4'ünde Çaykur Rizespor ilk golü atan taraf oldu.

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İç sahada etkili sonuçlar alan Rizespor geçen hafta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda devirdi. Son haftalarda daha efektif bir görüntü veriyorlar.

Fenerbahçe ise Beşiktaş ile oynadığı derbi maçtan zaferle ayrıldı ancak Sarı Lacivertliler deplasmanlarda o kadar da etkili değil. Savunmada Serdar Aziz de cezalı duruma düştü. Zor bir maç olacağını düşünüyorum.

En mantıklısı karşılıklı golleri değerlendirmek olacak. "KG VAR - 1,52"

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