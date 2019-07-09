Vedat Muriqi'nin 'ikizi' Ramil Guliyev...
Fenerbahçe'nin sporcuları; Vedat Muriqi, Ramil Guliyev, Nando de Colo ve Altay Bayındır, benzerlikleriyle çok konuşuldu.
Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak adına transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli kulüpte, kadroya dahil edilen Vedat Muriqi ile şampiyon atlet Ramil Guliyev; basket takımının oyuncusu Nando de Colo ile kaleci Altay Bayındır'ın benzerlikleri dikkat çekiyor.
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Vedat Muriqi ile Avrupa şampiyonu atlet Ramil Guliyev'in benzerlikleri, sosyal medyada "Muriqi, ikizini buldu" yorumlarının yapılmasına yol açtı.
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