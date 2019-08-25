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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
25.08.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Vedat Muriqi'nin gol serisi 6 maça çıktı!

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Vedat Muriqi'nin gol serisi 6 maça çıktı!

Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi geçen hafta Gazişehir Gaziantep’ten sonra dün de Medipol Başakşehir ağlarını sarstı. Geçen sezonun 31. haftasından bu yana her hafta gol sevinci yaşayan Muriqi, gol serisini de 6 maça çıkardı.

Geçtiğimiz sezon gol krallığı yarışını Çaykur Rizespor forması altında attığı 17 golle ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin yeni forveti Vedat Muriqi, sezona iyi başladı.

Ligin ilk haftasında Gazişehir Gaziantep filelerini sarsan Muriqi dün de Başakşehir deplasmanında gol sevinci yaşadı.

2018-2019 sezonunun 31. haftasında Rizespor formasıyla başladığı gol serisine Fener formasıyla da devam eden 25 yaşındaki oyuncu, seriyi 6 haftaya çıkardı.

İşte Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi’nin gol serisi:

2018-2019 sezonu
31. hafta Ankaragücü (1)
32. hafta Galatasaray (1)
33. hafta Alanyaspor (1)
34. hafta Trabzonspor (1)

2019-2020 sezonu
1. hafta Gazişehir Gaziantep (1)
2. hafta Medipol Başakşehir (1)

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Vedat Muriqinin gol serisi 6 maça çıktı

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