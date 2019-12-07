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GeriFutbol Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'den gol paylaşımı
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Futbol
07.12.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'den gol paylaşımı

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Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'den gol paylaşımı

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nin 5-2 yendiği maçta Vedat Muriqi, sakatlıktan çıkıp 2 gol atarak karşılaşmanın yıldızlarından oldu.

Kosovalı golcünün eşi Edibe Muriqi'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise sarı lacivertli taraftarları güldürdü.

Edibe Muriqi, eşi Vedat'ın attığı ilk golden sonra ''Kafana kurban'' paylaşımını yaptı. İkinci golden sonra ise ''Sen nasıl bir KRALsın'' notunu düştü.

Bu paylaşımlar sosyal medyada da Fenerbahçe taraftarları tarafından oldukça beğenildi.

 

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Vedat Muriqinin eşi Edibe Muriqiden gol paylaşımı

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