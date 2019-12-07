Vedat Muriqi'nin eşi Edibe Muriqi'den gol paylaşımı

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nin 5-2 yendiği maçta Vedat Muriqi, sakatlıktan çıkıp 2 gol atarak karşılaşmanın yıldızlarından oldu.

Kosovalı golcünün eşi Edibe Muriqi'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ise sarı lacivertli taraftarları güldürdü.

Edibe Muriqi, eşi Vedat'ın attığı ilk golden sonra ''Kafana kurban'' paylaşımını yaptı. İkinci golden sonra ise ''Sen nasıl bir KRALsın'' notunu düştü.

Bu paylaşımlar sosyal medyada da Fenerbahçe taraftarları tarafından oldukça beğenildi.

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...

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