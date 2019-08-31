Vedat Muriqi'nin ardından Galatasaray'a ikinci çalım
Fenerbahçe'nin transfer taaruzu devam etti, sarı lacivertli ekip Vedat gibi Galatasaray'ın gündeminde olan bir başka isim Mevlüt Erdinç'i bedelsiz olarak renklerine kattı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Vedat Muriqi’den sonra ezeli rakibi Galatasaray’a transferde bir çalım daha attı ve bir süredir sarı kırmızılıların gündeminde olan Mevlüt Erdinç’le 2 yıllığına anlaşma sağladı.
Tecrübeli oyuncu sağlık kontrolünden geçip sarı lacivertli formayı giydi. Başakşehir’de kadroda düşünülmeyen, geçen sezonu da Antalyaspor’da kiralık geçiren 32 yaşındaki oyuncu, alacaklarına karşılık İstanbul ekibinden bonservisini aldı.
Futbolcunun Fransız menajeriyle masaya oturan yönetim, yıllık 1 milyon 250 bin Euro garanti paraya anlaşma sağladı. Mevlüt’ün G.Saray ile 700 bin Euro’ya anlaştığı öne sürülmüştü.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle